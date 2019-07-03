شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيي حفلا على مسرح "درة العروس" فى جدة 11 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحيي النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 11 يوليو الجاري على مسرح "درة العروس"، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة بعد نجاح حفلته الأخيرة فى السعودية التى شهدت تفاعلا كبيرا من محبى ومعجبى حماقى .

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وفي سياق آخر طرح حماقي مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة، ألبوم "كل يوم من ده" يتكون الـ "سي دى" الأول "A SIDE" يضم 10 أغنيات وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".

أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك في خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالوا عنك"، و"خدنى إليك".