شكرا لقرائتكم خبر عن "كازابلانكا" يصل إلى 64 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة إلى 64 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الفطر الجارى بعد 4 أسابيع عرض فى السينمات، مستمراً فى حصد الايرادات اليومية ليسير بخطى ثابتة نحو الوصول الى أعلى إيرادات فى تاريخ السينما.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

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تدور أحداث الفيلم في إطار الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء هم عمر المر، عرابي، رشيد يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن "عرابي" يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.