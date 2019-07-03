فن ومشاهير

شيرين عبد الوهاب في لندن للعلاج

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 02:53 مساءً - كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إنها سافرت إلى لندن منذ أيام في سرية تامة لتلقي العلاج إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أجبرتها على السفر بصورة عاجلة ولم يفصح عن طبيعة مرضها بعد .

وألغت شيرين عبد الوهاب حفلها المقرر إقامته في يوم 17 أغسطس القادم ضمن فعاليات مهرجان قرطاج .

وأخطرت شيرين إدارة المهرجان إنها تعاني من مرض يستدعي سفرها للعلاج لفترة طويلة قد تمتد إلى أكثر من شهر وتبتعد خلالها عن ممارسة نشاطها الفني .

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واعتذرت أيضاً عن عدد من الحفلات التي كان من المقرر أن تقيمها في عدة دول وقامت إدارة أعمالها بإعادة مقدمات التعاقد إلي منظمي الحفلات .

وترددت أيضا شائعات عن حمل شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب والذي قد يكون سببا وراء إلغاء حفلاتها .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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