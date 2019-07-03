خمنوا من هو الممثل الأكثر وسامة بتركيا وتفوق على بوراك وكيفانش وجان يامان!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 02:53 مساءً - اجرى برنامج “الصفحة الثانية” استطلاعا شارك فيه أكثر من 120 ألف شخص موضوعه الرجل الأكثر وسامة في ​تركيا​.

وجاءت النتائج مفاجئة حيث فاز الممثل ​اولاش تونا​ بطل مسلسل “اشرح لهم أيها البحر الاسود” بالمرتبة الاولى، وبالمرتبة الثانية اكين اكينوزو بطل مسلسل “زهرة الثالوث”، وجاء بالمرتبة الثالثة بشكل مفاجئ بوراك اوزجيفيت والذي كان من المتوقع فوزه.

وحلّ بطل “الطائر المبكر” جان يمان في المرتبة الرابعة، وكيفانش تاتليتوغ في المرتبة الخامسة.

يذكر ان بوراك سيزور لبنان خلال هذا الاسبوع وكان جان يامان قد حضر الى بيروت لاستلام جائزة موركس دور.