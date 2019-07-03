كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 02:53 مساءً - نشرت إحدى الشركات المختصة في تصوير و صناعة الأفلام الإباحية على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي اعلانا دعت فيه الشباب المغاربة لتقديم ترشيحاتهم للمشاركة في تجارب الأداء الخاصة بصناعة الافلام الجنسية مقابل مبالغ كبيرة.
وأجريت تجارب الاداء بأحد الفنادق بمنطقة النخيل بمدينة مراكش ، الا ان السلطات المختصة في مدينة مراكش المغربية تحقق في هذا الأمر، وقد تبين ان هناك شبان وفتيات من المغرب والجزائر وتونس تورطوا في هذه القضية وتم القبض عليهم، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا في الأوساط الاعلامية والشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر كاستينغ لإختيار ممثلين لأفلام إباحية والمتورطين “شباب وفتيات عرب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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