شاهدوا.. ابنة تولاي هارون تتجه لعالم تصميم الأزياء

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 02:53 مساءً - دخلت نتالي الأحمد ابنة الفنانة تولاي هارون عالم تصميم الأزياء الذي تحبه وبدأت أولى خطواتها العملية في هذا الميدان بالتعاون مع عدد من الفنانات منهن والدتها تولاي هارون، والفنانة صفاء سلطان وجيني إسبر.

“فوشيا” التقت نتالي أثناء حضورها مع والدتها مؤتمراً صحفيا لاطلاق مسلسل “365يوم وربع” للمخرج يمان إبراهيم

وتحدثت نتالي عن مدى دعم والدتها لها، كما وصفت تولاي هارون عن شعورها بانتها التي بدأت تخط طريقها إلى الحياة بقوة واستقلالية

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