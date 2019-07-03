كيم كاردشيان تخطف الأنظار بقميص مايكل جاكسون وبرنس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور لنجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، مؤخرا، وذلك في مطار JFK في نيويورك.

النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، ارتدت قميصاً أبيض اللون سعره 21$ طُبع عليه صورتين للنجمين الراحلين مايكل جاكسون وبرنس.

وعلى جانب أخر، خطفت كيم كاردشيان، الأنظار في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية بفستان أسود ضيق قصير، أثناء تنزهها مع صديقتها المقربة.

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وكانت جريدة الديلي ميل قد وصفت إطلالة النجمة الأمريكية كيم التي تبلغ من العمر 38 عامًا بـWonder woman ،البطلة الخرافية التي تقدمها الممثلة جال جادوت في أحدث أفلامها.

وتواجدت كيم في نيوريوك بمفردها بدون زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست وأبنائها.

وكان نجم البوب الأمريكي مايكل جاكسون، قد توفي في 25 يونيو 2009 عن عمر يناهز الخمسين عاما إثر تناوله جرعة قاتلة من مخدر البرونوفول.

كما تم العثور على برنس، والذي توفي عن عمر 57 عاماً، ميتا في المجمع في 21 أبريل 2016 وأعلن سبب الوفاة الرسمي وهو تعاطي جرعة زائدة من مسكن الألم فنتانيل. ولم يعثر على وصفات طبية بالفنتانيل وهو دواء أقوى 50 مرة من الهيروين.