كيلى مينوج تبكى على مسرح مهرجان Glastonbury بعد تعافيها من السرطان

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت كاميرات المصورين، مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأسترالية كيلي مينوج، وهى تبكى على مسرح مهرجان Glastonbury فى إنجلترا.

وجاء ذلك بعد غياب طويل بسبب إصابة النجمة العالمية البالغة من العمر 51 عاما، بسرطان الثدى، وهو المرض الذى أبعدها بشكل كبير عن الأضواء وغير حياتها بالكامل.

النجمة العالمية ظهرت بروح معنوية مرتفعة وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وأطلت كيلى على جمهورها بـ5 إطلالات كل منها لها رونق مختلف، ولاقى الحفل إعجاب الكثيرين ممن رحبوا بعودتها وعبروا عن فرحتها بروحها المعنوية المرتفعة، وبقدرتها على العطاء رغم سنوات المرض والبعد.

Advertisements

وجعل هذا التفاعل كيلي ميونج تبكى على المسرح متأثرة بحالة الحب التى شعرت بها فور صعودها على المسرح، واستقبال الجمهور لها بشكل جيد.

وعلى جانب أخر، أصدرت المطربة الاسترالية كيلي ميونج كتاب جديد بعنوان «كيلي فاشون» يضم صور أغلب الملابس المميزة التي ارتدتها طوال مشوارها الفني لتحتفل بمرور ما يقرب من 25 عاما على احترافها الغناء.

كيلي ميونج أكدت أن الكتاب يوضح علاقاتها بالأشخاص الموهيين في عالم الأزياء، والتي ارتبطت بهم طوال مسيرتها الفنية.

الكتاب تم تنسيقه من قبل المخرج وليام بيكر الذي اخرج لها كثير من الأعمال ويضم الكتاب مقاطع مكتوبة من قبل دور الأزياء العالمية مثل «دولتشى أند غابانا» الايطالية التي ابتكرت ملابس مينوج فى جولة «أفروديت» الغنائية حول العالم في عام 2011، وضمت مشاهير المصممين مثل ستيلا مكارتنى، كريستيان لوبوتان.