الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتلقى أغلى هدية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، هدية قيمة من الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال زيارته للعاصة السورية دمشق.

الرئيس السوري أهدى نظيره الفلسطيني مصحفا مكتوبا بماء الذهب، قدمه له وزير الأوقاف السوري، محمد عبد الستار، نيابة عن الرئيس الأسد، وتسلمها مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير، أنور عبد الهادي، نيابة عن الرئيس عباس.

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مدير عام الدائرة السياسية، قدم هو الآخر هدية لوزير الأوقاف، عبارة عن ساعة مطرزة برسم للمسجد الأقصى وهدية من التراث الفلسطيني.

وزارة الأوقاف السورية، كانت قد أفادت بأن الشيخ محمد عبد الستار وزير الأوقاف، استقبل في مكتبه السفير أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والوفد المرافق له.. وأكد المسئول السوري، خلال اللقاء، على مكانة القدس الشريف إسلاميا ومسيحيا.

الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف السورية كانت قد نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورًا من اللقاء وتبادل الهدايا بين محمد عبد الستار وأنور عبد الهادي.