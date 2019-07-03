ميجان ماركل تتخذ قرارا حاسما ضد والدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسعى ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، إلى إبعاد والدها توماس ماركل بكل الطرق عن حياتها وعن أسرتها الجديدة، بسبب الخلافات القديمة بينهما.

صحيفة “ميرور” البريطانية، ذكرت أن ميجان ماركل اتخذت قراراً حاسماً، بعدم التواصل مع عائلتها من جديد وتحديداً والدها توماس ماركل وأشقائها منه، وذلك من أجل حماية ابنها الوحيد آرتشي.

الصحيفة أضافت أن ميجان تعتبر أن والدها سيكون له تأثيراً سلبياً على حياة طفلها، بينما الأمير تشارلز والد الأمير هاري تأثيره إيجابي.. مشيرة إلى أن ميجان تتقرب للأمير تشارلز بقوة، من أجل الحصول على الدعم اللازم لها بعد أن توترت علاقتها مع والدها تماماً.

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زوجة الأمير هاري رفضت أن تعود عائلتها إلى حياتها مجدداً، حتى مع استعدادها هذا الأسبوع هي والأمير هاري لإقامة حفل خاص لعمادة ابنها، إلا أن قرارها ضد عائلتها لا يشمل بالتأكيد والدتها دوريا رادلان، التي تشارك بشكل فعال في تربية حفيدها.

توماس ماركل كان قد حاول التواصل مؤخراً مع ابنته من خلال وسيط، من أجل تهدئة الأمور بينهما إلا أنها رفضت الأمر تماماً، مؤكدة أنها تعرضت لخيانة فادحة من قبله، إلا أن بعض أفراد عائلتها يحاولون إقناعها بمحاولة التصالح معه وتكون هي المبادرة بالسلام.

يذكر أن علاقة ميجان ماركل ووالدها متوترة منذ أن صور نفسه وهو يرتدي البذلة التي سيطل بها في حفل زفافها وباع الصور إلى الصحف، ورغم اعتذاره لابنته عن فعلته إلا أن العلاقة بينهما ازدادت توتراً خاصة مع ظهوره المتواصل في وسائل الإعلام بتصريحات عنها سببت لها حرجاً، وهجومه أيضا على زوجها الأمير هاري.