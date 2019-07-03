ترامب يتغزل في ابنته إيفانكا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غازل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ابنته إيفانكا، خلال سيرها بجوار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بقاعدة أوسان الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية، خلال زيارته الأخيرة.

الرئيس الأمريكي خلال كلمته التفت إلى الخلف ليشاهد ابنته غيفانكا برفقة بومبيو، وقال للحضور ضاحكا: “يا لهما من ثنائي جميل.. الجميلة والوحش”.. في إشارة منه إلى إيفانكا وبومبيو.

الرئيس الأمريكي نادى على مايك بومبيو، قائلا: “مايك.. تعال هنا يا مايك”، مكملا حديثه بجو من الضحك، وهو ينظر إلى ابنته إيفانكا، ويقول: “تعلمون جميعا من هنا أيضا؟ إنها إيفانكا.. تعالي يا إيفانكا”.

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وأظهرت لقطات فيديو لصحيفة «الجارديان» عبر موقعها الإلكتروني، ضحك مايك بومبيو وإيفانكا ترامب، بعد سماعهما للوصف الطريف الذي أطله ترامب عليهما وهو “الجميلة والوحش”.

و«الجميلة والوحش» قصة خيالية رومانسية بين فتاة جميلة ووحش ضخم، وظهرت في عدة أعمال درامية أمريكية، مثل فيلم في عام 1991 وآخر في 2017 من إنتاج «ديزني».

كانت إيفانكا قد تعرضت لموقف محرج مؤخرا عندما ظهرت في مقطع فيديو نشره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تواجدت في مناقشة بجانب ماكون وتيريزا ماي وكريستين لاجارد وتدخلت في حديثهم، بقمة العشرين في اليابان مما تسبب لها في انتقادات كثيرة.