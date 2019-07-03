محمد صلاح يطالب طباخ المنتخب بوجبته المفضلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، طباخ المنتخب بتجهيز وجبته المفضلة خلال تواجده بفندق الإقامة، خاص وأنه يعشق هذه الوجبة.

طباخ المنتخب استجاب لطلب محمد صلاح، وقام بتجهيز وجبة الكشري، وأشرف عليها الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب.

محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، كان قد شارك في مباراة منتخب مصر الأأخيرة، أمام منتخب أوغندا وسجل هدفا من ضربة حرة مباشرة في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل لا شيء.

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كان محمد صلاح قد واجه انتقادات كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد مساندته لزميله في المنتخب عمرو وردة، بعد أزمة الأخير وظهرو فيديو فاضح له مع فتاة مكسيكية، ممأ أثار حفيظة الجماهير المصرية.

كان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أصدر قرارا باستبعاد عمرو وردة من المنتخب بعد هذه الأزمة، إلا أن أنباء قد انتشرت عن تدخل صلاح وكبار اللاعبين للمطالبة بعودة عمرو وردة، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك حيث تم إرجاع اللاعب مرة أخرى.

أبو ريدة قال في مؤتمر صحفي: العقوبة على عمرو وردة كان هدفها التقويم، لكن لا يوجد لاعب أقوى من مجلس إدارة الاتحاد، بالعكس فكل اللاعبين ملتزمون بكل شيء ويحترمون رئيس الاتحاد، بصفته مشرفا مباشرا على المنتخب.