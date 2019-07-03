أشرف عبدالباقي يعلن خبر حزين لجمهور «مسرح مصر».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بدأ الفنان المصري أشرف عبدالباقي وفرقة “مسرح مصر” تحضيرات الموسم الجديد.
وقد ظهر مقطع فيديو من الاحتفال، حيث قام الفنان المصري وفرقته بتقطيع تورتة الاحتفال سويا، وسط أجواء من المرح والبهجة.
الفنان المصري أعلن خبر حزين لجمهوره وهو أن هذا الموسم سيكون الأخير، لافتا إلى إنهم قدموا أكثر من 120 عرضا مسرحيا، متمنيا أن يحقق هذا الموسم نجاحا مثل المواسم السابقة.
وحضر الاحتفال عدد كبير من نجوم “مسرح مصر”، ومنهم علي ربيع، وحمدي الميرغني وزوجته إسراء عبدالفتاح، وأوس اوس، وويزو، ومحمد عبدالرحمن، وحامد شراب، وسارة درزاوي، وكريم عفيفي، وغيرهم.
وعروض «مسرح مصر»، يشارك في بطولتها كل من علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة «أوس أوس»، وكريم عفيفي، ودينا محسن «ويزو»، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوي طاهر، ومحمد توب، ووائل العوني، ومصطفى بسيط، ومحمد أنور، ومهندس ديكور محمود سامي وأزياء هالة الزهوي ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد وإنتاج صادق الصباح.
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