سلمى صباحي تحيي ذكرى ميلاد ووفاة عمرو سمير

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الإعلامية المصرية سلمى صباحي ذكرى ميلاد ووفاة صديقها الفنان والإعلامي الراحل عمر سمير، حيث أنهما في مواعيد متقاربة.

سلمى نشرت مقطع فيديو مجمع من حلقاتها في برنامج “شبابيك” والتي جمعتها بعمرو سمير، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “داخلين على يوم ٣ يوليو عيد ميلاد عمرو سمير و ذكرى رحيله .. كنت عايزه اعمله فيديو دورت على حلقات لينا بس للأسف حلقات شبابيك مش موجوده ع النت و الفيديو ده عملته من الأجزاء البسيطه اللي عندي و اللي عمرو موجود فيها”.

وأضافت: “أول جزء في الفيديو كانت الحلقه عن التمثيل وكان ضيفنا استاذ خالد جلال وعمرو اتفق معايا ف الفاصل أنه هايعمل حركه كده عشان خالد جلال يشوفه و قالي اتعاملي بقى ع الهوا.. و تاني جزء كان ضيفنا تامر حسني وعمرو فضل يقوله لازم تغني مع سلمى و بعد ما خلصنا غنا قاله انا كمان باغني”.

Advertisements

وتابعت: “وتالت جزء بقى المفضل عندي كان ضيوفنا مدربين ايكيدو وانا وعمرو عمالين نلعب وقال ايه بنعرف نعمل حركات قتاليه.. واخر الحلقه وقت قراءة الايميلات قال “دي اكتر حته باحبها لما اطلب من سلمى تغني” وانا فعلا كنت تعبانه و صوتي رايح بس قالي “انا عمرو الصديق الصدوق”،، فاغنيت عشانه”.

واختتمت كلامها، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “حبيبي يا عمور ألف رحمه و نور و دايما سيرتك حلوه و طيبه يا اخويا”.

وعمرو سمير ممثل ومذيع مصري من مواليد 3 يوليو عام 1984، وقد شارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها “عودة الندلة”، وتوفي يوم الإثنين 5 يوليو 2017 عن عمر ناهز 33 عامًا، في غرفته بإحدى فنادق العاصمة الإسبانية مدريد، أثناء قضائه لعطلته الصيفية، وقد رجح تقرير الطب الشرعي الإسباني أن يكون سبب الوفاة هبوطًا حادًا في الدورة الدموية نتيجة بذله مجهودًا كبيرًا في ممارسة الرياضة دون تناول أي أطعمة، ما تسبب في هبوط مستوى السكر في الجسم، وإصابته بأزمة قلبية.