فنانون ومبدعون في افتتاح معرض الراحل سمير ظريف بدار الأوبرا المصرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

افتتح داخل مقر نقابة الفنانين التشكيليين بالقاعة المستديرة بدار الأوبرا المصرية، معرض للفنون التشكيلية للفنان الراحل سمير ظريف، وهو المعرض الذي حضره عدد من الفنانين التشكيليين والسفراء وأقارب الراحل، وهو المعرض الذي بدأ من 1 يوليو حتي 15 من الشهر نفسه.

ومن بين الحضور السفير محمد حسونة، الذي قام بقص افتتاحية المعرض، وقال في تصريحات صحفية: “معرض سمير ظريف هو عينة من ابداعاته، وهو طوفان من الابداع امتد علي مر سنوات طويلة، وكانت كل مرحلة لها طابع خاص ومختلف”.

وأضاف: “المختلف أن لوحات ظريف الذاتية الخاصة به بها حساسية مفرطة بالنسبة للالوان والتحكم والتمكن بالرسم والنسب والتشريح، واهم من ذلك الرؤية وهي نادرة جدا وتميز فنان عن فنان اخر، وكان يمتاز برؤية في تلك المرحلة، سمير ظريف كان صديق عزيز تعرفت عليه في سنة 70 انا خريج معهد النقد الفني واتابع كل المعارض التي تقام في مصر جميع قاعات العرض وفي الخارج”.

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وقالت شقيقته أمل :”سمير مهم من الفنانين الذين ربطوا القرن ٢١ و ٢٢ اهميته في انه من اهم الذين عملوا الحركة الفنية في السعودية لديه فكر يحب ان يقدمه هو يقدم تخيلات متأثرا بها سواء بالغرب او بتاريخ المصريين، لا يحب ان لوحاته تختصر في كلمات، ومعرضه اليوم يضم مجموعة لوحات في أكتر من موضوع يغلب عليها الطابع الرومانسي”.

وكان من ضمن الحضور كل من الفنان والمخرج المسرحي أحمد عاطف، والمخرج المسرحي طارق الدويري، والسفيرة مي أبو الدهب، مساعد وزير التربية للشؤون الثقافية الأسبق، والفنانة رانيا يكن، وشقيقتيه أمل خليل، وليلي ظريف، والمخرج السينمائي أحمد البدري وأخرون.

ويعد الفنان التشكيلي الراحل سمير ظريف هو من مواليد القاهرة في 20 اكتوبر 1944، وتخىج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة قسم تصوير بتقدير جيد جدا عام 1969، واشترك الراحل في كثير من المعارض الدولية مثل اسبانيا والسعودية وانجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية واليونان وايطاليا وكثير من دول العالم، وقد توفي في 25 يوليو 2016 .