للمرة الأولى.. حفل لفرقة "سوبر جونيور" الكورية بجدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم الفرقة الموسيقية الكورية الجنوبية "سوبر جونيور"، 12 يوليو/تموز، حفلا بالسعودية في أول عرض لفرقة كورية في المملكة.

وذكرت وكالة Label SJ الترفيهية، المسؤولة عن فرقة "سوبر جونيور"، الأربعاء، أن الحفل يقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن جولتها العالمية "سوبر شو 7 إس".

وأوضحت وكالة "يونهاب " للأنباء الكورية الجنوبية أن "الفرقة تقدم حفلا منفردا لها لأول مطرب كوري جنوبي بعد المطربة الأمريكية ماريا كاري، ومغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي".

يعتبر موسم جدة، الذي انطلق في 8 يونيو/حزيران، ويستمر حتى 18 يوليو/تموز، من المواسم الترفيهية في السعودية، وتشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين العرب والأجانب.



وقالت الشركة، في بيان، إن التبادل بين كوريا الجنوبية والسعودية أصبح أكثر أهمية في أعقاب زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، سيؤول مؤخرا، متطلعة إلى أن تلعب حفلة الفرقة المقررة في جدة دور الجسر للتبادل الثقافي بين البلدين.