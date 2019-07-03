شيرين تُلغي حفلها في قرطاج وتتلقى علاجاً في لندن

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""الخليج 365"" من بيروت: أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب قلق محبيها بقراراتها المفاجئة. حيث أنها ألغت حفلتها في مهرجان قرطاج التي كانت مقررة في 17 أغسطس المقبل، واعتذرت عن إحياء عدة حفلات أخرى في عدة دول، بسبب تواجدها في لندن لدواعي صحية دون كشف أية تفاصيل عن حالتها. علماً أن إدارة أعمالها أعادت العربون المالي التي قبضته لإحياء حفل "قرطاج" الأمر الذي عزز قلق الجمهور عليها.

إلا أن اختفائها المفاجِئ مع زوجها الفنان حسام حبيب طرح علامات استفهام كبرى في ظل ملاحقتها بشائعات الحمل. الأمر الذي نفته وزوجها وشقيقها مراراً. فهل تعاني شيرين من أزمة صحية حرجة استعدت العلاج سراً أم أنها تتابع وضعاً خاصاً بالحمل في العاصمة البريطانية؟