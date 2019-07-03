ميغان ماركل تقطع علاقتها بعائلة والدها

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""الخليج 365"" من بيروت: نشرت صحيفة Mirror البريطانية عن دوقة ساسكس ميغان ماركل أنّها اتّخذت قراراً حاسماً بعدم التواصل مع عائلتها ووالدها توماس ماركل وإخوتها منه من أجل حماية ابنها الوحيد "آرتشي". مبررة أن والدها سيكون له تأثيراً سلبياً على حياة طفلها، بينما هي تُفضِّل بأن يعتني به الأمير تشارلز والد زوجها الأمير هاري الذي سيكون له تأثيراً إيجابياً في تربيته.

وفيما أشارت الصحيفة لتقرّب "ماركل" من الأمير تشارلز بينما تزداد الخلافات بينها وبين والدها، أوضحت أن قرار ابتعادها عن عائلتها لا يشمل والدتها "دوريا".

