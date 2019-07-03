شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "عايم فى بحر الغدر" يقترب من 30 مليون مشاهدة فى أقل من شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مهرجان عايم فى بحر الغدر "الوشواش ألوان" يسيطر على الساحة ويحقق انتشارا كبيرا، حيث يتم تشغيله فى الأفراح وسماعه بشكل واسع بين الشباب، كما يستخدم فى " الكوميكس" بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مثلما يحدث كل فترة من ظهور مهرجان ياكل الجو وينشر بسرعة البرق.

وتبدأ كلمات الأغنية بعايم فى بحر الغدر، التى أصبح الجميع يرددها فى مواقف حياته اليومية و بين الأصدقاء، من غناء أحمد عزت وعلى سماره وطرحت على موقع " يوتيوب" يوم 3 مايو الماضى وتقترب من 30 مليون مشاهدة فى شهرين وحققت رواجا هائلا بين الأعمار المختلفة .