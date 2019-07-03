شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفلا غنائيا فى مهرجان "جرش" 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة نانسى عجرم، عن أحيائها حفلا غنائيا فى مهرجان جرش يوم السبت 20 يوليو على المسرح الجنوبى، معبرة عن سعادتها للمشاركة فى المهرجان.

وكتبت نانسى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "متحمسه جدا للمشاركة فى جرش هذا العام، احفظوا التاريخ".

وينطلق مهرجان جرش الموسيقى، فى دورته الـ 34 يوم 18 يوليو من الشهر الحالى ويحتضن هذا العام توليفة غنائية من أبرز نجوم الغناء والموسيقى بالعالم العربي، منهم الموسيقار اللبنانى مارسيل خليفة واللبنانية نانسى عجرم والمطرب الفلسطيني محمد عساف والمطربة الأردنية مكادي نحاس والفنان اللبناني وائل كفوري وبمشاركة الفنان التونسى الكبير لطفى بوشناق، كما يشهد مشاركة استثنائية جدًا للكينج محمد منير، والذى يعود إلى جرش بعد غياب قرابة 17 سنة منذ أول مشاركاته فى المهرجان الدولى عام 2002 فى دورته الـ21 آنذاك.

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ويعد جرش الكرنفال الموسيقى الأقدم والأهم فى الأردن، وأكبر التجمعات الفنية لنجوم العالم العربى فى المملكة، وتحتضنه سنويًا المدينة الأثرية شمالى البلاد، كما يعتبر الوجهة الأساسية فى مجال السياحة والفنون، ويعود هذا العام بدورته الرابعة والثلاثين بدماء فنية جديدة تحت إدارة أيمن سماوى.



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