شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء ديانا كرازون ومصطفى فهمى فى "سهرانين" مع أمير كرارة على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم أمير كرارة حلقة مميزة ضمن حلقات برنامجه "سهرانين" الذى يعرض على شاشة قناة ON E، والذى لاقى نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته، حيث استضاف كرارة النجمين مصطفى فهمى والنجمة الأردنية ديانا كرازون، فى واحدة من أروع الحلقات التى ستعرض خلال افترة المقبلة.

وحضر ”الخليج 365” كواليس الحلقة، حيث دخل الفنان مصطفى فهمى فى أول اللقاء، وتحدث عن بدايته الفنية وعن شقيقه حسين فهمى، كما تطرق كرارة للحديث معه على المسلسلات والسينما وخلافه.

وفى الجزء الثانى حلت النجمة الأردنية دينا كرازون ضيفة على كرارة وفهمى، وتحدث معها كرارة عن بدايتها الفنية، وأولى أغنياتها والتى تسببت فى شهرتها، بالإضافة إلى غنائها أكثر من أغنية منها واحدة لوديع الصافى، كما قامت كرازون بتقليد عدد من المطربين ومنهم النجم جورج وسوف وأصالة .