شكرا لقرائتكم خبر عن "أيوه أنا سنة 1990".. شاهد الفنان محمد رمضان فى طفولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى النجم محمد رمضان، عن حديث دار بينه وبين والده صباح اليوم الأربعاء، وقدم له صورة وهو فى طفولته، متذكرا أيام الشقاوة.

وشارك "رمضان"، جمهوره بالصورة التى قدمها له والده، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "وأنا بشرب الشاي مع أبويا النهاردة الصبح سابني ودخل الأوضة بتاعته ورجع بالصور دى وحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه امبارح، أيوه أنا سنة 1990".

وعرض لمحمد رمضان مؤخرًا مسلسل "زلزال" في شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.