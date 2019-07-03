نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الممثل العالمى برايان كرانستون صاحب شخصية "والتر وايت" فى مسلسل الدراما الشهير Breaking Bad، جديدة من كواليس تصوير الفيلم الجديد المقتبس من نفس القصة، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وجاءت الصورة التى نشرها كرانستون بصحبة الممثل آرون بول، وهما يتسللان داخل النهر ويمسكان الأحذية الخاصة بهمها ويسيران حافيى القدمين، فى أول صورة يتم الكشف عنها للفيلم المنتظر عرضه قريباً.
وسرعان ما تفاعل جمهور الممثل على الصورة التى نشرها وكتب عليها "قريباً جداً"، وكانت أبرز الأسئلة التى وجهت لهما عن توقيت عرض الفيلم الذى ينتظره عشاق المسلسل الشهير فى دور العرض السينمائى.
وعلى سياق متصل، يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.
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