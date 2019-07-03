بالصور- درة مع ظافر العابدين وأمير كرارة في كواليس "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلنت الفنانة درة عن استضافتها في الجزء الثاني من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة. ونشرت صور من كواليس تسجيل الحلقة تجمعها بالفنان ظافر العابدين والفنان أمير كرارة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". يُذكر أن درة عُرض لها خلال الموسم الرمضاني الماضي، مسلسل "حرملك"، وشاركها البطولة جمال سليمان وباسم ياخور وسامر المصري

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