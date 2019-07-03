تعرف على إيرادات فيلم "الممر" بعد 4 أسابيع عرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حقق فيلم "الممر" إيرادات قدرها 52 مليون 308 ألف 71 جنيه، بعد 4 أسابيع بدور العرض السينمائي.
وطرح الفيلم ضمن سباق أفلام موسم عيد الفطر المبارك، وهو في المرتبة الثانية في شباك التذاكر بعد فيلم "كازابلانكا"، الذي حقق إيرادات تجاوز 63 مليون جنيه.
فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، إياد نصار، محمد فراج، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمد جمعة، أحمد صلاح حسني، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.
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