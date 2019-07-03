أصالة تنعي نجل حاكم إمارة الشارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نعت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها بإنستجرام، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم إمارة الشارقة. وعلقت: "الله يرحمه ويغفرله ويعين شيوخنا وأبناء شعبنا في الإمارات الحبيبة على هذا المصاب الجلل". يذكر أن الشيخ خالد نجل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، رحل عن عالمنا أمس في المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 39 عاما.

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