أشرف عبد الباقي يعلن عن الموسم الأخير لـ"مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي عن استعداد فريق "مسرح مصر" لتقديم آخر عروضه والذي من المقرر أن ينطلق في موسم عيد الأضحى المقبل.

وكشف الفنان عبد الباقي مدير الفرقة خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمسرحية، إن أبطال العرض قدموا 120 عرضًا خلال 7 سنوات، و" إن هذا الموسم سيكون الأخير"

وظهر الفنان الكبير في المقطع مع عدد من أبطال الفرقة من بينهم على ربيع، حمدي الميرغني، ويزو، حامد الشراب.