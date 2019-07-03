سهير عبدالقادر تكشف حقيقة غياب نجل عزت أبو عوف عن جنازة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت دكتورة سهير عبدالقادر، مديرة مهرجان القاهرة الأسبق، إن ما يتردد عن غياب "كمال" نجل الفنان الكبير عزت أبو عوف عن جنازة والده أمر مؤسف.

وأكدت "عبدالقادر" في تصريح خاص لمصراوي: "عيب اللي الناس بيقولوه في وقت زي ده، المصيبة أكبر من إن تظهر شائعات سخيفة زي دي".

وتابعت: "نجله لم يتركه، وكان موجودا في الجنازة والعزاء، وليس من المعقول ألا يحضر نجله الوحيد، فعزاء عزت بالأمس كان مظاهرة في حب هذا الفنان العظيم".

ورحل عن عالمنا النجم الكبير عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، وأقيم العزاء مساء أمس الثلاثاء وحضره عدد كبير من نجوم الفن.