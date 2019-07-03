ميار الغيطي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
خضعت الفنانة الشابة ميار الغيطي لجلسة تصوير جديدة لصالح غلاف إحدى المجلات، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"
ظهرت ميار خلال الصور، بإطلالة مميزة وأنيقة، وارتدت فستان أبيض، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
يذكر أن ميار الغيطي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "مملكة الغجر"، بجانب حورية فرغلي وفيفي عبده، وتأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.
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