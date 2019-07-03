فنانة هندية تعلن اعتزالها : "الفن أضر بعلاقتي مع الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة الهندية المسلمة زايرا وسيم، اعتزالها الفن، وذلك في منشور مطول نشرته على صفحتها بموقع إنستجرام.

النجمة التي تبلغ من العمر 19 عامًا، كتبت على صفحتها أن دخولها الفن أضر بعلاقتها مع الله، وأكدت أن مهنة التمثيل جلبت لها المزيد من الحب، لكنها كذلك جلبت لها الجهل، وأفقدتها "دون إدراك" إيمانها.

"زايرا" حصلت على عدد من الجوائز، ويعتبر فيلم "نجمة في السر" هو آخر أعمالها الفنية، والذي عرض عام 2017، وتدور أحداثه عن فتاة مسلمة تغني في السر خوفا من والدها.