Jumanji: The Next Level: أكثر من 20 مليون مشاهدة للإعلان التشويقي بعد ساعات من طرحه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 01:36 مساءً - طرحت شركة Sony للإنتاج الفني والسينمائي الإعلان التشويقىي للجزء الجديد من فيلم Jumanji: The Next Level المقرر عرضه في موسم أعياد الكريسماس في سبتمبر المقبل، وحصد الفيديو حتى الآن 20 مليون مشاهدة على يوتيوب.



الفيلم ينتمي الى فئة المغامرة والكوميديا، وهو من إنتاج استوديوهات سوني السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير منه 90 مليون دولار.







العمل من تأليف الثنائي سكوت روزنبرج وريك سومنرز، ومن إخراج جاك كاسدان، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون Dwayne Johnson، كارين جيلان Karen Gillan وكيفن هارت Kevin Hart.



ودارت أحداث الجزء الأخير في إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها. اللعبة تتجسد في اختياراتهم التي تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجي" ليست مجرد لعبة، بل تحدي للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقي.









يشار الى أنه في أغسطس 2016، أكّد النجم دواين جونسون أن الفيلم ليس إعادة إنتاج أو إعادة تخيل، لكنه تتمة للفيلم الأصلي من بطولة النجم الراحل (روبن ويليامز) وتحية له بنفس الوقت.