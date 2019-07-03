جيسون ستاثام يقوم بتحدي غطاء الزجاجة.. ما هو؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 01:36 مساءً - تحدي غطاء الزجاجة أو #bottlecapchallenge الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي هو تحد جديد ينشر خلاله رواد مواقع التواصل مقاطع مصورة لهم وهم يفتحون زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.









التحدي بدأه ماكس هولواي بطل وزن الريشة في بطولة الفنون القتالية المختلطة.، وسرعان ما انتقلت عدوى التحدي إلى عدد من المشاهير حول العالم من بينهم المغني الأمريكي جون ماير John Mayer الذي نفذ التحدي بنجاح داعياً الممثل البريطاني جيسون ستاثام Jason Statham للقيام بنفس الحركة.



ولاقت دعوة ماير ترحيباً من قبل الممثل جيسون ستاثام الذي نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على انستقرام وهو يؤدي الحركة المطلوية بنجاح أيضا ووجه بدوره دعوة التحدي إلى مشاهير آخرين.

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