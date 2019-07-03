إليسا ترفع شعار لا للإستسلام وتبوح بسرّ قلة حفلاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 01:36 مساءً - "لا للإستسلام"، شعار رفعته اليسا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته للإعلان عن سعادتها بالتعاون الذي جمعها مع دار مجوهرات جديد في فندق "فينيسيا" في بيروت. وهو الشعار الذي لطالما رفعته النجمة طيلة فترة إصابتها بمرض السرطان، ورفضت الاستسلام له، بل قاومته بكل قوة وباتت التوعية والوقاية منه أهم رسائلها .

وتابعت: "لو استسلمت وقتها لما كنت اليوم هنا أمامكم، ولولا إيماني الكبير بالله وبنفسي وبالرعاية الطبية في لبنان أيضاً لما كنت موجودة معكم أيضاً".

النجمة اليسا

كل تجربة نتعلم منها

"لا يوجد تجربة في الحياة لا نتعلم منها وكل شيء يحصل معنا هو بمثابة درس لنتعلم منه" هكذا عادت اليسا وشرحت ما حصل معها في فترة مرضها، وتابعت: "ولا مرة عاتبت ربي وسألته: "لماذا أنا"؟ ولكن اكتشفت عندما شفيت واستغليت مرضي وشفائي بطريقة ايجابية علمت لماذا أنا؟!

وجددت اليسا الدعوة من جديد لكل سيدة بضرورة خضوعها للفحص المبكر سنوياً لمرض سرطان الثدي كون إحتمالية الشفاء منه هي مئة في مئة في مراحله الأولى.

الفنانة اللبنانية اليسا

وعن تعاونها مع دار المجوهرات اعتبرت اليسا أن هذه الشراكة هي بمثابة مشروع تقدمه مع الدار، لأن نسبة 30 أو 40 بالمئة من مبيعات المجوهرات سيعود ريعها للأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل نفقة العلاج من مرض السرطان.

وقبل أن تختتم اليسا حديثها قالت: "الحب الذي تلقيته من الناس عندما أعلنت عن مرضي وشفائي أكبر بكثير مما تخيلته، وأتمنى لو كان باستطاعتي ردّ ولو جزء بسيط من هذا الحب، وعندما أتكلم عن مرضي أشعر وكأنه مرض عادي وشفيت منه، ووصلنا لمكان بتنا نسمي "السرطان باسمه، وبأنه باستطاعتنا أن نهزمه. فإذا.. "Never Give Up".



أكتفي بحفلة واحدة في لبنان

وبعد الإنتهاء من إطلاق اليسا لمشروع الشراكة مع دار المجوهرات الذي حمل بصمتها كما عبرت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بحضور أهل الصحافة والإعلام، انتقل الحديث مع اليسا إلى مواضيع عديدة ورداً على سؤال لـ "الخليج 365" حول عدم قيامها بعدد كبير من الحفلات في لبنان رغم أن بطاقات حفلها في مهرجانات أعياد بيروت اقتربت من النفاذ حسب ما قال مدير أعمالها أمين أبي ياغي قالت "بطبعي لست من النوع الذي يطلّ كثيراً سواء في الحفلات أو في المقابلات التلفزيونية ففي حال لم يكن أي شيء جديد لأتكلم عنه أفضل الإحتجاب".

اليسا خلال المؤتمر الصحفي

وتابعت: "أمين إنسان عملي وقام بتسمية الفنانين الأكثر مبيعاً في مهرجان أعياد بيروت، وأنا لست مقلّة، وأنا أكتفي بهذا الحفل السنوي الذي أقوم به في "مهرجانات أعياد بيروت". واستغلت اليسا الفرصة لمعايدة أمين أبي ياغي بعيد ميلاده.

"الخليج 365" تجمع اليسا و آنجي جمال

كما تمكنت "الخليج 365" من جمع اليسا والمخرجة إنجي جمال التي ترافق اليسا في كل الأعمال التي تقوم بها النجمة، وكانت فرصة لسؤال اليسا ماذا تودّ أن تقول لـ آنجي فقالت: "أحبها"! وعن أي تعاون قريب بعد كليب "كرهني" قالت اليسا لـ"الخليج 365": "أظن أنا وآنجي دائماً هناك تعاون ولا أظن أن هناك تعاون مع غيرها".

السوشال ميديا عالم افتراضي

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وحول موضوع التنمر ونصيحتها قالت "لحسن حظي أن شخصيتي نميتها قبل عصر السوشال ميديا، وتعلمت عندما أتعرض لأي هجوم أو تنمر ألا أتأثر"، وتابعت "أحزن على الأشخاص الذين يتأثرون من السوشال ميديا، بسبب ناس لا هوية لهم، ولا صوت بل لديهم بضع كلمات لقولها".

وأضافت: "هؤلاء الأشخاص مرضى، ولا عمل لديهم في الحياة سوى التنمر، وهم غير ناجحون..لذا، عدم الإكتراث و"التطنيش" هي نصائح مهمة أتوجه بها إلى كل من يريد تخطي هذا الأمر، وعالم السوشال ميديا هو عالم افتراضي وغير حقيقي.

النجمة اليسا

روتانا هي منزلي

ورداً على سؤال إن كانت اليسا تقصد غيابها على "تويتر" في الفترة الأخيرة قالت: "لا استراتيجية أتبعها على "تويتر" بل أحياناً لا يوجد أي شيء لأقوله، وحالياً، أنا منشغلة بالعمل على ألبومي المقبل الذي من المتوقع أن يبصر النور في عيد الميلاد".

إليسا بصحة جيدة بعد إنتهاء علاجها في إلمانيا

وأنهت اليسا الجدل الذي يثار دائماً حول خلافها مع شركة "روتانا" بالقول: " روتانا شركة كبيرة وأنا بحياتي لم يكن هناك أي خلاف معها، وحتى لو كان هناك مشاكل مع "روتانا" لا أتكلم عنها. روتانا هي منزلي".

لا خلاف مع نجوى كرم أو نوال الزغبي

اليسا

وسألت اليسا في ختام المؤتمر: "لماذا تريدون أن يكون هناك أي خلاف بيني وبين نجوى كرم ونوال الزغبي؟ وكما قلت سابقاً وأعيد وأكرّر: "لا خلاف ولا مشكلة مع أيّ أحد بل أنتم تحاولون أن تخلفوننا؟!

وتابعت: "أنا ليس لديّ أي مشكلة مع أحد، وأنا أقدم لـ نجوى ولـ نوال الزغبي بكل طيبة خاطر قلادات ذهبية، وبالنتيجة هما فنانتان لبنانيتان وكل واحدة لديها جمهورها، وأنا افتتخر بكل شخص باستطاعته أن يقدم أي شيء لمحيطه".

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