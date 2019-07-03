فيديو.. ساني ليون تفقد وعيها خلال تصوير فيلمها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 01:36 مساءً - فقدت نجمة بوليوود ساني ليون Sunny Leone وعيها خلال تصوير مشهد ليليّ من آخر أفلامها "كوكوكولا".، حيث توجد حاليًّا في ولاية أوتار براديش لتصوير بعض المشاهد الأخيرة لفيلمها الجديد.



وفي التفاصيل فقد ظهرت ليون في فيديو تم تداوله عبر موقعي اليوتيوب وانستقرام، أنها فقدت وعيها أثناء التصوير، حيث ظهرت وهي تسقط على الأرض فاقدةً للوعي، ويُظهر مقطع الفيديو أحد أفراد الطاقم الذي يقوم بتوجيه مروحة في اتجاهها، لجعل شعرها يطير بطريقة غريبة، وبعد ذلك، يُسمع صوت البندقية في أثناء إطلاق النار، وقبل أن يتمكن أيّ شخص من الحصول على وضوح بشأن ما حدث، تسقط ساني، وفي وقت لاحق، لم يرَ أفراد الطاقم أيّ حركة منها، ويهرعون إليها للتحقق ممّا إذا كانت مصابة.



وهناك جزءان للفيديو، في أحدهما، تظهر رسالة في النهاية مصحوبة بتحذير، كتب عليه عبارة "ما حدث بعد ذلك لم نرغب في إظهاره، لكننا نشعر أنّ الحقيقة يجب أن تظهر! "، ويبدو أنّ في الأمر مزحة لَعِبتها ساني وطاقمُها، والتي يمكن أن تكون حيلة دعائية لجذب المزيد من الفضول حول كوميديا الرعب.

ساني ليون

وتعمل ممثلة بوليوود ليون حاليًّا على فيلمها الكوميدي المقبل "كوكوكولا" حيث تتعلم لهجة محلية تُستخدم في ولاية أوتار براديش، وسيبدأ صانعو الفيلم، الذي أنتجه ماهيندرا دريوال، طرح الفيلم بنهاية الشهر المقبل.



يشار إلى أنّ النجمة ليون هي من بين نجمات بوليوود اللاتي حصلن على تمثال شمعي خاص بها في متحف مدام توسو Madame Tussauds في العاصمة الهندية دلهي.

ساني وزوجها وأولادهما



كما أنّ ليون متزوجة ولديها ثلاثة أولاد، واحدة منهم بالتبني تدعى نيشا قامت بتبنّيها هي وزوجها دانيال في يوليو 2017، وقد رحبا بتوأمين جديدين في مارس 2018 عن طريق الأم البديلة، وأطلقا عليهما اسمي آشر ونوح.