فنان مصري من الطفولة إلى النجومية .. هل تغيرت ملامحه ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 12:53 مساءً - نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” صورة له في مرحلة الطفولة تعود إلى عام 1990 .

وكتب ليحكي أن والده صباح اليوم أحضر هذه الصورة وحكى له تفاصيل يوم التقاط هذه الصورة وكأنه حدث بالأمس .

فعلق على الصورة قائلا : ” وأنا بشرب الشاي مع أبويا انهاردة الصبح الأربعاء٣يوليو ٢٠١٩ سابني ودخل الأوضة بتاعته ورجع بالصورة دي وحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه إمبارح .. أيوه أنا سنة 1990 ” .