شاهدوا.. أبرز المحطات في حياة الراحل عزت أبو عوف

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 12:53 مساءً - أبرز المحطات في حياة الراحل عزت أبو عوف

من مواليد القاهرة، درس الطب وعمل طبيب” نساء و توليد”

أسس فرقة ” الفور إم” الإستعراضية برفقة شيقاته الـ4

اتجه للتمثيل و قدم عدد كبير من الأفلام والمسلسلات



يخاف من قصص الجن والعفاريت بسبب أحداث مرعبة تعرض لها في الفيلا التي كان يسكنها

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تأثر بوفاة زوجته ” فاطيمة” ممى أدى الى تعرضه لأزمات صحية و لجا للعلاج النفسي

رفض لعب دور الشاذ في فيلم “عمارة يعقوبيان لكنه ندم لاحقا بعد نجاح الدور

توفي فجر الإثنين الأول من يوليو أثر تعرضه لهبوط شديد في ضغط الدم