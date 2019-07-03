شاهدوا.. أبرز المحطات في حياة الراحل عزت أبو عوف

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 12:53 مساءً - أبرز المحطات في حياة الراحل عزت أبو عوف
من مواليد القاهرة، درس الطب وعمل طبيب” نساء و توليد”
أسس فرقة ” الفور إم” الإستعراضية برفقة شيقاته الـ4
اتجه للتمثيل و قدم عدد كبير من الأفلام والمسلسلات
يخاف من قصص الجن والعفاريت بسبب أحداث مرعبة تعرض لها في الفيلا التي كان يسكنها
تأثر بوفاة زوجته ” فاطيمة” ممى أدى الى تعرضه لأزمات صحية و لجا للعلاج النفسي
رفض لعب دور الشاذ في فيلم “عمارة يعقوبيان لكنه ندم لاحقا بعد نجاح الدور
توفي فجر الإثنين الأول من يوليو أثر تعرضه لهبوط شديد في ضغط الدم
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