إليسا توجه رسالة إلى الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 12:53 مساءً - أكدت النجمة اللبنانية، إليسا، أن شخصيتها نمت قبل عصر مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة رسالة إلى الأشخاص الذين يتعرضون لأية إساءة أو تنمر على منصات السوشال ميديا.

وقالت إليسا خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش إطلاق مجموعة “لافليير”، والتي اختيرت الفنانة لتكون الوجه الإعلاني له، خاصة وأن جزءًا من ريعه يعود لمرضى السرطان، أن أصحاب التنمر هم أشخاص بلا هوية، يعانون من الأمراض، وحياتهم غير ناجحة حياته، لديهم بعض الكلمات التي يطلقونها على مواقع التواصل، ذلك العالم الافتراضي.

كما كشفت الفنانة اللبنانية خلال المؤتمر عن الأسباب التي تدفع البعض إلى الاصطياد في الماء العكر، ومحاولة إحداث البلبلة والتفرقة بينها وبين شركة روتانا