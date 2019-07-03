كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 12:53 مساءً - شنت الإعلامية اللبنانية ” رولا حداد ” هجوما على منتقدي والساخرين من المملكة العربية السعودية وولي العهد السعودي محمد بن سلمان .
حيث وجهت لهم رسالة شديدة اللهجة في مقطع فيديو متحدثة عن إنجازات المملكة وولي العهد .
وأشارت رولا بالثورة الهائلة التي تشهدها السعودية الآن في جميع القطاعات .
وقالت : ” ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صابب اهتماماته بإطلاق مشاريع رائدة ويخطط لمشروع ينقل السعودية على عصر الحداثة الكامل ” .
وأضافت : ” إن السعودية لن تصبح معتمدة على النفط فقط في اقتصادها ” .
وتابعت كلامها بالحديث عن توطين الوظائف بالمملكة وتوفير فرص عمل للمواطنين بقيام ولي العهد بالاستغناء عن 90 ألف موظف أجنبي ليوظف مكانهم شباب مواطنين سعوديين .
ووجهت حديثها للنشطاء اللبنانيين قائلة : ” توجهون الإساءة للسعودية وهي مساعدة لبنان بحولي 70 مليار دولار .. أنا بتمني يكون لدينا مسؤول يرد للدولة عشرات الدولارات المنهوبة مثل ما عمل محمد بن سلمان ” .
وقارنت بين الأوضاع في لبنان وما تعانيه من مشاكل بالكهرباء والإنترنت وانقطاع المياه واصفة لبنان بإنها ” بلد المياه ” وإهدار المال العام وبين الأوضاع في السعودية والنقيض من تلك المشاكل .
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة لبنانية ردا على منتقدي المملكة : ياريت عندنا أمير مثل محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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