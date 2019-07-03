حقيبة أمينة أردوغان تغضب الأتراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان تثير غضب الأتراك، والسبب حقيبة اليد التي تحملها، فسعرها يتجاوز 50 ألف دولار. ظهرت زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان تحملها خلال مرافقة زوجها في قمة العشرين في اليابان، حقيبة اليد من ماركة هيرمس الفرنسية الفاخرة في وقت تزداد فيه معدلات الفقر في البلاد بسبب سياسات أردوغان، وزوجته تحمل حقيبة تساوي راتب 11 تركياً في عام ما أثار ردود فعل واسعة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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