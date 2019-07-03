بالصورة- كارين رزقالله تنشر صورتها بالشعر القصير

فاجأت الممثلة والكاتبة كارين رزقالله متابعيها بالظهور في أحدث صور لها وقد اعتمدت تسريحة شعر جديدة.

وبعد ان ظهرت كارين في مسلسل “انتِ مين” في رمضان 2019 بشعر احمر طويل، اختارت هذه المرة أن تغيّر القصة الى القصير واللون الى الأسود وذلك خلال تواجدها في قبرص حيث تستمتع بإجازتها بعيداً عن ضغط العمل.

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وكانت كارين قد اعلنت منذ أسابيع الى أنها بدأت صفحة جديدة بتصوير مسلسل جديد بعنوان “راحوا”.

العمل من كتابة كلوديا مرشيليان، اخراج وانتاج نديم مهنا ويتألف من 60 حلقة. وهو من بطولة كارين رزق الله، بديع أبوشقرا ونخبة من الممثلين، وقد بوشر تصويره منذ أسابيع.

ورغم اعتياد الجمهور على ثنائية “رزق الله” و”ابو شقرا” في ثلاثة اعمال مميزة عرضت على مدار ثلاثة اعوام في شهر رمضان بدءاً بمسلسل “مش انا” LBCI عام2016، لآخر نفس MTV عام 2017 ، و”ومشيت MTV عام 2018.

إلا أن الكاتبة كلوديا مرشليان أكدت في حديث سابق لـ ”الخليج 365 “أن المُشاهد سيكون أمام عمل مختلف عمّا قدّمه هذا الثنائي في السابق، فقصّة “راحوا” ليست رومنسيّة، إنما الأدوار هذه المرّة قاسيّة بعض الشيء وتتضمّن العديد من المواضيع الجديدة والجريئة.