- 1/2
- 2/2
Jul 03, 2019
فاجأت الممثلة والكاتبة كارين رزقالله متابعيها بالظهور في أحدث صور لها وقد اعتمدت تسريحة شعر جديدة.
وبعد ان ظهرت كارين في مسلسل “انتِ مين” في رمضان 2019 بشعر احمر طويل، اختارت هذه المرة أن تغيّر القصة الى القصير واللون الى الأسود وذلك خلال تواجدها في قبرص حيث تستمتع بإجازتها بعيداً عن ضغط العمل.
وكانت كارين قد اعلنت منذ أسابيع الى أنها بدأت صفحة جديدة بتصوير مسلسل جديد بعنوان “راحوا”.
العمل من كتابة كلوديا مرشيليان، اخراج وانتاج نديم مهنا ويتألف من 60 حلقة. وهو من بطولة كارين رزق الله، بديع أبوشقرا ونخبة من الممثلين، وقد بوشر تصويره منذ أسابيع.
ورغم اعتياد الجمهور على ثنائية “رزق الله” و”ابو شقرا” في ثلاثة اعمال مميزة عرضت على مدار ثلاثة اعوام في شهر رمضان بدءاً بمسلسل “مش انا” LBCI عام2016، لآخر نفس MTV عام 2017 ، و”ومشيت MTV عام 2018.
إلا أن الكاتبة كلوديا مرشليان أكدت في حديث سابق لـ ”الخليج 365 “أن المُشاهد سيكون أمام عمل مختلف عمّا قدّمه هذا الثنائي في السابق، فقصّة “راحوا” ليست رومنسيّة، إنما الأدوار هذه المرّة قاسيّة بعض الشيء وتتضمّن العديد من المواضيع الجديدة والجريئة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- كارين رزقالله تنشر صورتها بالشعر القصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.