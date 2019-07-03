فن ومشاهير

الجزائرى سفيان السعيدى يشارك فى مهرجان تيميتار بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان والموسيقى الفرنسى الجزائرى سفيان السعيدي لشد الرحال إلى بلاد المغرب، للمشاركة فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية، عبر حفل جماهيرى ساهر تحتضنه مدينة أغادير الساحلية، مساء الجمعة المقبل.

وينضم سفيان السعيدي لتوليفة من النجوم العرب والمغاربة المشاركين في إحياء الدورة السادسة عشرة من المهرجان الأمازيغي العريق، منهم السورية فايا يونان والمغربي حاتم عمور وفرقة الطوارق المالية تيناروين والفرقة المغربية فناير.

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ويعد تيميتار أقدم وأكبر الكرنفالات الموسيقية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط المتبنية لموسيقى الأمازيغ والفلكلور المغاربى الأصيل، حيث يهدف بالأساس لتسليط الضوء على الثقافة الأمازيغية للجمهور العام حسبما أشار إبراهيم المزند، مؤسس المهرجان، ويجمع فى توليفة برنامجه بين أبرز التجارب الموسيقية الأمازيغية مع خلطها بعدد من نجوم الموسيقى العالمية مع إتاحة الفرصة للعديد من التجارب المغربية الصاعدة، ويعود هذا العام بنسخته السادسة عشرة محتضنًا 43 حفلة على مدار أربعة أيام متتالية.

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