زواج امرأة من رجلين في آن واحد.. اتهمت بالخيانة الزوجية والتزوير!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 11:53 صباحاً - قضت محكمة مغربية بالسجن النافذ لمدة سنتين، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار على سيدة مغربية متهمة بالزواج من رجلين في آن واحد.

ووجهت النيابة العامة للزوجة البالغة من العمر 30 عاما، بحسب ما نقلت “روسيا اليوم” عن موقع “اليوم 24″ اتهامات بـ”تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة، والنصب”.

وبحسب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، فؤاد الهمزي، فقد تم إسقاط تهمة النصب والاحتيال، فيما ثبتت باقي التهم.

وتنحدر المتهمة من حي البساتين في مدينة مكناس، بينما يقيم زوجها الأول، وهو صاحب شركة، نواحي سيدي قاسم، أما الزوج الثاني فهو عسكري برتبة قائد في أوسرد.

وتفجرت الفضيحة خلال شهر آب العام الماضي بعد خروج الزوج الأول من السجن، ليكتشف أن زوجته رفعت عليه دعوى طلاق لم يحسم فيها، إلا أنها مع ذلك ارتبطت رسميا بزوج ثان يعمل ضابطا في الجيش، وأنجبت منه أبناء، بعدما تمكنت من الإدلاء بشهادة إدارية تفيد أنها لم يسبق لها الزواج.