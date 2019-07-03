كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 11:53 صباحاً - علق الحساب الرسمي لموقع ويكيبيديا بإسلوب ساخر على إخفاق ليونيل ميسي في تحقيق إنجازات مع منتخب بلاده بعد خروج الأرجنتين مساء أمس من بطولة ” كوبا أمريكا ” بعد تلقيه هزيمة من منتخب البرازيل بنتيجة ( 2 – 0 ) .
وتعد هذه البطولة هي البطولة التاسعة التي يخسرها ميسي مع الأرجنتين .
وقالت ويكيبيديا في تغريدة : ” كل شئ يتغير في موسوعتنا ماعدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة ليونيل ميسي لم تتغير منذ أكثر من عشرة أعوام ” .
وبعد مرور 6 ساعات على التغريدة تم تداولها على نطاق واسع وسط جدل كبير وقوبلت بالهجوم من متابعي ومحبي ليونيل ميسي ومطالبات بحذفها إلا أن ويكيبيديا لم تتخذ قرارها بشأن ذلك بعد .
كانت هذه تفاصيل خبر موسوعة ” ويكيبيديا ” تسخر من ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.