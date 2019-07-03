جريمة مروعة.. شكّ بسلوك زوجته فقتل 9 اشخاص بينهم طفلاه!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 11:53 صباحاً - ارتكب رجل باكستاني يدعى محمد أجمل جريمة قتل مروعة بعد الاشتباه في أن زوجته كانت على علاقة غرامية مع أحد الأشخاص.
ونقلت “ارم نيوز” عن صحيفة “ذا ميرور” البريطانية أن الشرطة الباكستانية قالت إن الرجل قتل زوجته، وطفليه، وستة من أفراد عائلتها بالرصاص وأحرق جثثهم في عملية انتقامية.
وبحسب التقرير، فإن محمد أجمل رأى صورة لزوجته كيران مع رجل آخر، وظن أنها كانت في علاقة غرامية مع أحد الأشخاص، فقد اقدم على إطلاق النار على زوجته وأطفاله، كما قتل ثلاثة من أخوات زوجته، اثنتين منهن من الأطفال، وقتل أيضًا حماته.
وقال عمران محمود، ضابط شرطة مدينة ملتان: “من الواضح أنها جريمة شرف، لقد رأى صورة لزوجته مع رجل آخر، ويعتقد أنها كانت على علاقة غرامية”.
وأضاف: “هو غير نادم على أفعاله”، مشيرا إلى أن `أجمل، وهو خياط، ووالده كلاهما رهن الاعتقال لاتهامهما بالقتل، فيما تبحث الشرطة أيضاً عن شقيقه.
وقال علي رضا شقيق كيران، إن أجمل وشقيقته يواجهان مشاكل زوجية، وأنها عادت مؤخراً إلى باكستان وكانت تعيش مع عائلتها.
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