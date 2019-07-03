الخلاف يتصاعد بين فجر السعيد وبلقيس .. تهديدات ودعاوى قضائية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 11:53 صباحاً - منذ فترة أغمي على الفنانة اليمنية ​بلقيس​ فتحي من الضحك حيث استخدمت إيموجي الضحك بسخرية بشكل كبير حتى ملأت ستة أسطر على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التهديد الذي وجهته لها الإعلامية ​فجر السعيد​.

بدورها ردّت السعيد آنذاك على هذا المنشور مقدمة لبلقيس مهلة يومين للرد والتوضيح.

لكن من الواضح أن هذا الخلاف ما زال مستمرا، فعادت بلقيس ونشرت: “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة.. هي اللي بدت”.

الأمر الذي استفز السعيد من جديد لترد قائلة: “حجيه مساج الله بالخير .. لايكون انا المقصوده بالتغريده؟!! معاچ لي الأحد الجاي اذا ما وضحتي لمتابعينج إن آنا المقصود سأضطر آسفه لرفع قضيه ضدچ.. معاج لي الأحد تقدرين تنفين انچ تقصديني .. واتمنى تكونين شجاعه وتردين .. اي او لا وشكرا”.