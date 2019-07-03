كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 11:53 صباحاً - نشرت السلطات الاسترالية يوم أمس الثلاثاء مقطع فيديو لطفل صغير اثناء سقوطه في الفجوة ما بين رصيف القطار والقطار في محطة بمدينة سيدني .
حيث يظهر في الفيديو طفل صغير يتحرك تجاه القطار فيما كانت والدته منشغلة عنه بدفع طفلها الآخر في عربة .
وعندما اقترب الطفل من القطار وقع في الفجوة الصغيرة التي تفصل ما بين الرصيف والقطار لتنتبه الأم وتقوم مسرعة برفع يديها للفت انتباه من يعملون في المحطة .
وتجمع باقي الركاب حول الطفل لمساعدته على نحو سريع وقاموا بسحبه ولم يصاب الطفل بأي أذى .
ولم يظهر بالفيديو أية ملامح للأم أو للطفل حفاظا على خصوصيتهما .
وقال وزير النقل ” أندريو كونستونس ” أن نصف الحوادث التي تقع في محطات مدينة سيدني تسجل في محطة ” منطقة الأعمال ” ودعا الآباء إلى توخي الحذر حين يسافرون برفقة ابنائهم الصغار والانتباه إليهم والإمساك بأيديهم حين يدخلون إلى محطات النقل .
كانت هذه تفاصيل خبر طفل يسقط تحت القطار في غفلة من والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.