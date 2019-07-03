شكران مرتجى: إليسا الهمتني وشجعتني لأكتب كفى للتنمر

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كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 11:53 صباحاً - بعد ان وجهت الممثلة السورية شكران مرتجى رسالة حول التنمر، وبعد أن شاركت إحدى المعجبات هذا المنشور مؤكّدة انها وافقت كلام الفنانة إليسا حول موضوع التنمر والوقوف بوجهه، ردت مرتجى قائلة: “طبعا هي من الهمتني وشجعتني لأكتب كفى تنمر”.
بدورها الفنانة إليسا قامت بمشاركة تعليق الممثلة شكران مرتجى على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن هذه المشاركة جاءت ترحيبا بما قالته مرتجى عن الفنانة اللبنانية.
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