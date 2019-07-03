شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء هيئة أبوظبي للغة العربية لترسيخ دورها الثقافي الإقليمي والان مع التفاصيل

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بالموافقة على إنشاء هيئة أبوظبي للغة العربية تتبع دائرة الثقافة والسياحة، وتدار من قبل مجلس إدارة برئاسة الدكتور علي بن تميم.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تختص الهيئة بوضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بواقع اللغة العربية وإصدار الدراسات العلمية التي تضمن مواكبة اللغة العربية لمتطلبات العصر، بما يسهم في إثراء المحتوى وتعزيز حضورها كلغة للعلم والمعرفة.

كما ستكون الهيئة مركزاً بحثياً لدعم متحدثي اللغة العربية بهدف تحفيز الحراك الثقافي الذي تشهده أبوظبي، وترسيخ دورها في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية وإصدار ونشر الكتب المترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.