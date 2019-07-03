فن ومشاهير

إنشاء هيئة أبوظبي للغة العربية لترسيخ دورها الثقافي الإقليمي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء هيئة أبوظبي للغة العربية لترسيخ دورها الثقافي الإقليمي والان مع التفاصيل

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بالموافقة على إنشاء هيئة أبوظبي للغة العربية تتبع دائرة الثقافة والسياحة، وتدار من قبل مجلس إدارة برئاسة الدكتور علي بن تميم.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تختص الهيئة بوضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بواقع اللغة العربية وإصدار الدراسات العلمية التي تضمن مواكبة اللغة العربية لمتطلبات العصر، بما يسهم في إثراء المحتوى وتعزيز حضورها كلغة للعلم والمعرفة.

كما ستكون الهيئة مركزاً بحثياً لدعم متحدثي اللغة العربية بهدف تحفيز الحراك الثقافي الذي تشهده أبوظبي، وترسيخ دورها في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية وإصدار ونشر الكتب المترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء هيئة أبوظبي للغة العربية لترسيخ دورها الثقافي الإقليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا