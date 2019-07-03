الوليد الحلاني يُعلن عن مفاجأة جديدة – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: يستعدّ الوليد الحلاني الى طرح أغنية جديدة بعنوان “قلي بحبك”، وهي أغنيته الثانية بعد “عم يسألوا” التي طرحها بعد فوزه في برنامج “ديو المشاهير”.

ونشر الحلاني بعض الصور من كواليس تصوير الكليب الخاص بالأغنية عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق: “قلي قلي بحبك انا ملكت الكون… رقصني على دقة قلبك خلي سهرتنا جنون”.

تجدر الإشارة إلى أن الوليد كان قد أطلق كليب أغنية “عم يسألوا” منذ ثلاثة أسابيع وحقق العمل ما يقارب النصف مليون مشاهدة عبر قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية على موقع “يوتيوب”.