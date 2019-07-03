إلتون جون يتحدّث عن المثلية الجنسية والخوف منها

متابعة بتجــــــــــرد: قدّم المغني البريطاني الشهير إلتون جون مشاركته الأولى في مهرجان “مونترو لموسيقى الجاز” في سويسرا، وذلك خلال جولة موسيقية أعلن أنها ستكون الأخيرة له حيث اتسم أداؤه بالنعومة والحيوية وأنهى الحفلة برسالة تدعو للحب والتسامح.

وقال: “لطالما أردت أن أشارك في هذا المهرجان لسنوات وسنوات. كنت أشاهده على الأقراص المدمجة وعلى التلفزيون. لم أظن أبداً أنني سأشارك فيه، إنه لشرف أن أكون هنا”.

وأكمل معبّراً عن رأيه برهاب المثلية الجنسية: “سئمت بشدة من الكراهية والعنصرية ورهاب المثلية. سئمت بشدة ممن يدعون أنهم متدينون وقريبون من الرب وهم بعيدون جداً عنه”، مضيفاً: “علينا احترام بعضنا بعضاً، نحتاج إلى أن نحتوي الجميع حتى وإن كنا لا نتفق مع بعضنا البعض”.